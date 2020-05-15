Салат из свеклы: мишленовский рецепт от известного шеф-повара

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, ставшие популярными в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.

МИШЛЕНОВСКИЙ САЛАТ

Ингредиенты

свекла - 150 г,

морковь - 35 г,

мята - 2 г,

греческий йогурт - 250 г,

оливковое масло - 35 г,

куркума - 1 г,

соль - 1 г.

Приготовление

Свеклу и морковь хорошо моем и не снимая кожуру запекаем в духовке, при температуре 100 градусов в течение 90 минут. Когда свекла остынет, чистим ее и нарезаем крупным кубиком. Нарезанную свеклу кладем в миску и поливаем оливковым маслом. Морковь нарезаем кольцами. Кладем морковь в другую миску и тоже поливаем оливковым маслом.

В третью миску выкладываем греческий йогурт. Добавляем соль и оливковое масло. Отдельно смешиваем несколько ложек йогурта и куркуму. Одну свеклу чистим, нарезаем тонкими кольцами и сушим в духовке при температуре 100 градусов до состояния чипсов. Кладем свекольные чипсы в тарелку и поливаем оливковым маслом. Часть чипсов при помощи блендера измельчаем до состояния порошка. Перекладываем этот порошок из высушенной свеклы в чистую посуду и добавляем оливковое масло.

Начинаем собирать салат. Берем большое блюдо, выкладываем в центр греческий йогурт. Выкладываем свеклу и морковь. Посыпаем блюдо порошком из высушенной свеклы. Украшаем салат листиками мяты и чипсами из высушенной свеклы. Теперь слегка украшаем салат йогуртом, смешанным с куркумой. Добавляем молотый перец, несколько капель оливкового масла и подаем блюдо к столу.

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