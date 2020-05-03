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Салат из киноа и брускетки с хумусом

1.9т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Instagram поделился фуд-блогер, веган Михаил Vegan.

Салат из киноа и брускетки с хумусом

САЛАТ ИЗ КИНОА И БРУСКЕТКИ С ХУМУСОМ

Ингредиенты

  • киноа - 200 гр,⠀

  • консервированная кукуруза - 150 гр,⠀

  • томаты черри - 10 шт,⠀

  • авокадо - 1 шт,⠀

  • зелень - 70 гр,⠀

  • винный уксус - 20 мл,⠀

  • горчица - 1 ч. л,⠀

  • оливковое масло - 2 ст. л,⠀

  • соль, перец, сушеный чеснок - по вкусу⠀

Приготовление

Киноа хорошо промываем, после чего заливаем холодной водой в пропорции 1:2, т.е. на одну часть крупы идет 2 части воды. Ставим кастрюлю на плиту и варим киноа в течение 10 минут на среднем огне под закрытой крышкой.

Авокадо режем на две части, вынимаем косточку. Режем мякоть кубиком. Помидоры черри режем на две части. Зелень моем и мелко шинкуем.

В небольшой пиале смешиваем винный уксус, горчицу, оливковое масло, соль и молотый перец по вкусу.

Как только киноа сварится - даем крупе остыть, после чего добавляем авокадо, помидоры, зелень, консервированную кукурузу и заправку. Все как следует перемешиваем.⠀

На гриле поджариваем хлеб. Мажем брускетки хумусом и украшаем кусочками свежего помидора и зеленью. Подаем салат с брускетками.

Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока

"Хорошее блюдо. Несмотря на то, что в состав входит киноа, которая является углеводным продуктом, замечу, что гликемический индекс и питательная ценность этой крупы позволяют включать ее в рацион даже при похудении. Авокадо – отличный источник полезных жиров дополняет полезность блюда".

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные новости Кулинарные советы Кулинарные статьи Питание Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог салат
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