Салат и ризотто из фиолетового риса - готовим умную еду

Фиолетовый рис вошел в список трендов 2020 года и уже помечен как "новый умный продукт", который в три раза более полезен, чем черный.

Этот продукт содержит необходимое количество белка (почти в два раза больше белого риса), сложные углеводы и не содержит глютена.

Наши рецепты некоторых блюд из фиолетового риса особо заинтересуют тех, кто страдает диабетом.

САЛАТ ИЗ ФИОЛЕТОВОГО РИСА

Getty

Ингредиенты:

250 г фиолетового риса

2 Кабачка

3 столовые ложки оливок

1 столовая ложка каперсов в соли

350 г тунца в масле

Оливковое масло

Соль

Подготовка

Сначала отварите фиолетовый рис. Это займет около тридцати минут. В то же время можете подготовить все ингредиенты.

Вымойте и высушите кабачки. Срежьте кончики и нарежьте их ломтиками толщиной около половины сантиметра. Поджарьте на гриле и отложите их в сторону. Когда остынут, разрежьте пополам.

В большую миску переложите тунец, предварительно слив с него масло, и раскрошите вилкой. Можно оставить несколько кусочков целыми для презентации блюда.

Добавьте оливки и предварительно промытые от соли каперсы.

Когда рис будет готов, слейте воду и дайте ему остыть. Затем переложите в миску к предыдущим ингредиентам, заправьте небольшим количеством оливкового масла и добавьте жареные кабачки. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник до готовности к употреблению.

РИЗОТТО ИЗ ФИОЛЕТОВОГО РИСА

Getty

Ингредиенты:

160 гр фиолетового риса

Красная капуста

Грецкие орехи

Сыр Азиаго (Asiago DOP)

Цельное молоко

Черный перец

Соль

Оливковое масло

Приготовление:

Отварите фиолетовый рис в течение 35 минут, начиная с холодной воды без соли. Слейте воду и приправьте каплей оливкового масла.

На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте нарезанную ранее краснокочанную капусту. Добавьте соль и перец, затем выключите огонь. Отдельно растопите сыр Азиаго с небольшим количеством молока, энергично помешивая венчиком или используя иммерсионный миксер. Поместите фиолетовый рис в миску, приправьте маслом и щепоткой соли. Добавьте фондю Азиаго и красную капусту сверху, а также немного грецких орехов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся