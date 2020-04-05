Салат и ризотто из фиолетового риса - готовим умную еду

Фиолетовый рис вошел в список трендов 2020 года и уже помечен как "новый умный продукт", который в три раза более полезен, чем черный.
Этот продукт содержит необходимое количество белка (почти в два раза больше белого риса), сложные углеводы и не содержит глютена.
Наши рецепты некоторых блюд из фиолетового риса особо заинтересуют тех, кто страдает диабетом.
САЛАТ ИЗ ФИОЛЕТОВОГО РИСА
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Ингредиенты:
250 г фиолетового риса
2 Кабачка
3 столовые ложки оливок
1 столовая ложка каперсов в соли
350 г тунца в масле
Оливковое масло
Соль
Подготовка
Сначала отварите фиолетовый рис. Это займет около тридцати минут. В то же время можете подготовить все ингредиенты.
Вымойте и высушите кабачки. Срежьте кончики и нарежьте их ломтиками толщиной около половины сантиметра. Поджарьте на гриле и отложите их в сторону. Когда остынут, разрежьте пополам.
В большую миску переложите тунец, предварительно слив с него масло, и раскрошите вилкой. Можно оставить несколько кусочков целыми для презентации блюда.
Добавьте оливки и предварительно промытые от соли каперсы.
Когда рис будет готов, слейте воду и дайте ему остыть. Затем переложите в миску к предыдущим ингредиентам, заправьте небольшим количеством оливкового масла и добавьте жареные кабачки. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник до готовности к употреблению.
РИЗОТТО ИЗ ФИОЛЕТОВОГО РИСА
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Ингредиенты:
160 гр фиолетового риса
Красная капуста
Грецкие орехи
Сыр Азиаго (Asiago DOP)
Цельное молоко
Черный перец
Соль
Оливковое масло
Приготовление:
Отварите фиолетовый рис в течение 35 минут, начиная с холодной воды без соли. Слейте воду и приправьте каплей оливкового масла.
На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте нарезанную ранее краснокочанную капусту. Добавьте соль и перец, затем выключите огонь. Отдельно растопите сыр Азиаго с небольшим количеством молока, энергично помешивая венчиком или используя иммерсионный миксер. Поместите фиолетовый рис в миску, приправьте маслом и щепоткой соли. Добавьте фондю Азиаго и красную капусту сверху, а также немного грецких орехов.
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