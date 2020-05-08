Сахарозаменители останавливают развитие некоторых болезней

Сукралоза и экстракт стевии благотворно влияют на функционирование печени и предотвращают развитие опасных заболеваний.

Не секрет, что многие любители сахара подвержены ожирению и развитию жировой болезни печени. Кроме этого, при жировой болезни печени возможно развитие процесса рубцевания тканей органа.

Проведенные исследования в этом направлении, подтвердили, что синтетические и природные сахарозаменители могут снизить уровень маркеров жировой болезни, пишет Eurek Alert.

Сукралоза tutknow.ru

К примеру, экстракт стевии снижает концентрацию сахара в крови и улучшает профиль маркеров, сигнализирующий о наличии или повышенном риске развития болезни печени.

Кроме того, ученые установили, что используя вместо сахара его заменители. человек может обратить вспять патологические изменения печени. Было зафиксировано уменьшение проявления признаков клеточного стресса и ряд характерных изменений в микрофлоре кишечника именно благодаря применению сахарозаменителей.

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