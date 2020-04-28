Рыбные тефтельки от Ольги Матвей

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.

РЫБНЫЕ ТЕФТЕЛИ В СОУСЕ

Ингредиенты

рыбное филе - 500-600 гр,

лук - 3 шт,

морковь - 2 шт,

соль - по вкусу,

перец - по вкусу,

болгарский перец - 1 шт ,

томаты с собственном соку - 500 гр,

сахар - 1-2 чайные ложки.

яйцо - 1 шт.

растительное масло - 50 мл.

Приготовление

Репчатый лук чистим и нарезаем. Одну луковицу нужно будет нарезать мелким кубиком, а две оставшиеся - тонкими полукольцами. Ставим на плиту сковороду, добавляем растительное масло и обжариваем лук, нарезанный кубиком.

Рыбу чистим, филируем, промываем и пропускаем через мясорубку. Также можно воспользоваться блендером.

Рыбный фарш перекладываем в большую миску. Добавляем в эту массу одно яйцо, соль и молотый перец по вкусу. Перекладываем в миску с фаршем поджаренный лук.

Теперь займемся соусом. Выкладываем в сковороду лук, нарезанный тонкими полукольцами. Морковку натираем на крупной терке. Болгарский перец нарезаем соломкой. Морковку и перец отправляем в сковороду к луку и тушим овощи до готовности моркови.

Помидоры в собственном соку отправляем в блендер и превращаем в пюре. Добавляем в томатное пюре соль, молотый перец и сахар по вкусу.

Как только овощи на сковороде будут готовы, заливаем их томатным соусом, уменьшаем огонь до минимума и тушим соус около 3-4 минут.

Ставим на плиту вторую сковороду. Наливаем немного растительного или оливкового масла и на среднем огне обжариваем тефтели. Тефтельки жарим до румяной корочки и сразу же перекладываем в сковороду с соусом. Уменьшаем огонь до минимума и тушим тефтели в соусе 10 минут. Через 10 минут выключаем плиту и оставляем тефтели под закрытой крышкой еще на 10-15 минут.

Перед подачей украшаем блюдо свежей зеленью.

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