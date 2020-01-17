Рыба для здорового питания: топ-5 самых полезных и недорогих видов

Рыба – один из самых вкусных и полезных компонентов в рационе человека. И если вы все еще не любите рыбу, вероятно, просто не нашли "свой" вид или способ приготовления.

Рыба для здорового питания

Рыба речная и морская, запеченная и маринованная, в салатах, рагу или как самостоятельное блюдо – вариантов существует масса! Как и мифов, связанных с этим продуктом. Один из таких мифов – "полезная рыба стоит дорого". А к самой полезной принято относить деликатесы – осетровые или семгу. Но правда в том, что любая рыба в большом количестве содержит незаменимые для человека вещества:

витамин В12, защищающий нас от анемии, активизирующий обменные процессы, обновление клеток и тканей;

фосфор, необходимый для крепости и здоровья костей;

хром, снижающий тягу к сладкому и предотвращающий развитие диабета;

серу, необходимую для здоровья и молодости кожи и волос.

Польза, которую мы получаем от рыбы, никак не связана с ценой, которую мы за нее платим. И в доказательство этому OBOZREVATEL составил для вас топ-5 полезных и бюджетных видов рыбы.

1. Сельдь

Запеченная сельдь

Да, на первом месте – обычная и привычная сельдь! Правда, не соленая, а свежая или замороженная. Эта рыба содержит рекордные количества "солнечного" витамина Д и жирных ненасыщенных кислот Омега-3 (в три раза больше, чем черная икра). Остается только запечь со специями в духовке – и можно наслаждаться ценным вкусным продуктом.

А вот от соленой селедки лучше отказаться. В таком виде в ней оказывается слишком много натрия, а вреда будет больше, чем пользы.

Также важно помнить, что сельдь – одна из самых калорийных рыб. По содержанию жиров она не уступает свинине, а значит, людям, которые следят за весом, необходимо контролировать количество сельди в рационе.

2. Скумбрия

Скумбрия на гриле

В рейтинге рыбы не отстает от сельди скумбрия, в которой содержится дефицитный фтор. Фтор, напоминаем, – важный компонент для здоровья зубов. А скумбрия, приготовленная на мангале, – практически деликатес!

Хотя, к сожалению, на прилавках магазинов чаще можно встретить копченую скумбрию. Копченая рыба содержит канцерогенные вещества, и в таком виде ее уже нельзя отнести к продуктам здорового рациона.

3. Хек и минтай

Хек

Вы любите хек или минтай? Это настолько привычные сорта рыбы, обыденные, дешевые, что мы их даже не воспринимаем, как нечто полезное! Зря… Хек и минтай – отличные источники дефицитного в современном рационе йода.

Недостаток йода – это проблема, с которой сталкиваются почти все жители Украины. Решать ее с помощью активных добавок или йодированной соли – не лучшая идея. А если вы разнообразите свой рацион вкусными рыбными блюдами из хека или минтая, то и о здоровье щитовидной железы побеспокоитесь, и удовольствие получите.

4. Сардины и треска

Треска

Нежирные сардины или треска не уступают по своему химическому составу лососю, но содержат меньше калорий и меньше бьют по кошельку.

Однако, есть важный нюанс: откажитесь от этой рыбы в консервированном виде. Дело в том, что для консервации используется сырье низкого качества, к тому же, в процессе обработки такой продукт теряет большинство полезных веществ. Лучше купите свежемороженую рыбу и самостоятельно приготовьте ее в томатном соусе или сливках с ароматными специями.

5. Сазан (дикий карп)

Карп

Речная рыба редко занимает ведущие позиции в подобных рейтингах, поскольку обитание в пресной, относительно теплой воде не дает возможности накопить достаточное количество ценных микроэлементов и незаменимых жиров. Дикий карп является исключением – он содержит практически недельную дозу витамина Д в одной порции! Помимо этого, в мясе карпа много ценных для нас калия и цинка.

Карп, запеченный в духовке с зеленью, специями и лимоном – это не только красивое банкетное блюдо, но и ценный продукт, особенно зимой, когда в нашем регионе так мало солнечного света и у многих наблюдается дефицит витамина Д.

Как видите, вкусная и полезная рыба – это совсем не дорого. На сегодняшний день западные диетологи рекомендуют добавлять в рацион 2-3 порции рыбы еженедельно. Следуйте этой рекомендации и сохраняйте молодость и здоровье!

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