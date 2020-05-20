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Рулет, от которого вы не потолстеете

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, ставшие особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.

РУЛЕТ С МАКОМ

Ингредиенты

  • готовое дрожжевое тесто - 500-700 гр ⠀

  • мак - 250 гр, ⠀

  • мука - 1 ст.л. ⠀

  • ванильный десерт Nemoloko - 100-150 мл ⠀

  • сахарная пудра - 100 гр,⠀

  • овсяное лайт Nemoloko 0,5% - 1 ст.л. ⠀ ⠀

Приготовление

Смешать в миске ванильный десерт, мак и муку. Оставить набухать в течение 10-15 минут. Раскатать дрожжевое тесто (толщина 0,3-0,5 см). Нарезать тесто для рулетов и выложить начинку так, чтобы можно было скрутить рулет, и из него не вылезла начинка. Аккуратно сложить тесто в рулет, слепить края со всех сторон. ⠀

Выпекать рулет в духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Для готового рулета сделать глазурь: смешать сахарную пудру с немолоком и полить сверху готовый остывший рулет. Также сверху можно посыпать рулет маком. ⠀

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт веган питание
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