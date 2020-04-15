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Родные или привозные: какие фрукты и овощи покупать

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Между овощами и фруктами, которые растут в наших широтах и теми, которые привезены из других стран, есть существенное отличие.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала консультант-диетолог Алена Юдина.

Родные или привозные: какие фрукты и овощи покупать

"Во-первых, овощи и фрукты, которые не растут в наших широтах, как минимум, обрабатываются химикатами, чтобы они пережили дорогу. Во-вторых, не родные продукты, как правило, более склонны вызывать аллергические реакции.

Еще один важный момент: привозные овощи и фрукты, как правило, срывают зелеными и они дозревают уже в пути. И бананы, и авокадо просто не могут срывать спелыми, в этом случае они просто не доедут до нас.

Правда, нельзя сказать, что это каким-то образом влияет на количество питательных веществ в плодах. Научно доказано, что во фруктах, которые были сорваны зелеными и дозревали в ящике и в тех, которые были сорваны в спелом виде, витамины, фруктовый сахар и минералы содержатся в одинаковом количестве. Но вкус у этих фруктов может несколько отличаться.

Иными словами, яблоко, дозревшее на дереве и яблоко, дозревшее в ящике, будут совершенно одинаковыми по химическому составу, но разными на вкус.

Родные или привозные: какие фрукты и овощи покупать

Как правило, фрукты, дозревающие в пути, немного кислее, тем те, которые дозревают в естественных условиях. Если у человека проблемы с кислотностью, на это нужно обратить особое внимание.

К тому же, нужно понимать, что плоды могли обработать, чтобы они перенесли дорогу и как можно дольше не портились на складах.

Еще один важный момент: любые фрукты нужно мыть, даже бананы и апельсины. Многие полагают, что если фрукт будет почищен, то мыть его не обязательно. Это не так. Мы берем банан руками, а это значит, что все химические реагенты остаются на руках. Поэтому моем обязательно.

Что касается аллергической реакции, то безусловно привезенные фрукты и овощи чаще выступают аллергенами, но не стоит забывать, что у каждого своя индивидуальная реакция. Многие могут просто не догадываться, что их плохое самочувствие или реакция на коже - это именно аллергия на тот или иной фрукт.

В супермаркетах часто продают овощи в двух вариантах: отечественные, но грязные и в земле, и импортные – чистые, в пакетах. Выбирая продукт, помните, что вымытые овощи не хранятся долго. Если их вымыли, упаковали, довезли до магазина, и они долгое время лежат на прилавке, не портясь, значит их обработали химикатами".

Родные или привозные: какие фрукты и овощи покупать

Также OBOZREVATEL опубликовал рецепт паски со сметаной. С этим рецептом можно ознакомиться здесь.

С рецептом паски по старинному рецепту вы можете ознакомиться здесь.

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Автор
Алена Юдина Алена Юдина
Темы
Питание Рецепты
Теги
питание рецепт экзотические фрукты
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