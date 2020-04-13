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Рисовая лапша с креветками: суперблюдо!

1.6т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

По традиции рецепт комментирует диетолог.

Рисовая лапша с креветками: суперблюдо!

РИСОВАЯ ЛАПША С КРЕВЕТКАМИ

Ингредиенты:

  • рисовая лапша - 180 гр;

  • сухая приправа хондаши - 4 гр;

  • белый кунжут - 3 гр;

  • масло кунжутное - 30 гр;

  • соевый соус - 40 гр;

  • тигровые креветки - 7 шт;

  • чеснок - 1 зубчик;

  • лук репчатый - 40 гр;

  • морковь - 30 гр;

  • перец болгарский - 100 гр;

  • шпинат свежий - 40 гр;

  • масло подсолнечное - 30 гр;

  • перец черный молотый - по вкусу

  • вода -1,5 литра

Приготовление:

В сотейник или кастрюлю наливаем воду и ставим на плиту. Как только вода закипит, отправляем в кастрюлю рисовую лапшу, которую варим около 5 минут или столько времени, сколько указано на упаковке. Через указанное время промываем содержимое кастрюли холодной водой.

Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Морковь чистим и нарезаем тонкой соломкой. Точно так же нарезаем болгарский перец. Чистим креветки.

Ставим на плиту сковороду, наливаем в нее растительное масло и на среднем огне обжариваем все подготовленные овощи.

Через 5-6 минут добавляем к овощам креветки. Все перемешиваем и жарим еще около 5 минут. Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем ножом и добавляем в сковородку к креветкам. Все перемешиваем, тушим еще около минуты, после чего выкладываем в сковороду отваренную рисовую лапшу.

Добавляем сухую приправу хондаши, соевый соус, свежий шпинат и несколько столовых ложек воды. Все перемешиваем, увеличиваем огонь и тушим наше блюдо на сильном огне около 3-4 минут.

Теперь добавляем семена кунжута, кунжутное масло и черный молотый перец по вкусу. Снова все перемешиваем и убираем блюдо с огня. Даем лапше настояться под крышкой около 10 минут, после чего подаем наше блюдо к столу. Приятного аппетита!

Рисовая лапша с креветками: суперблюдо!

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Масло для приготовления рекомендую использовать оливковое. Наличие в рецепте кунжута, болгарского перца и шпината делает блюдо уникальным и наполняет кальцием. Креветки – источник белка и цинка. Цинк – важный элемент для формирования иммунной системы, что очень важно в период карантина. Суточная норма цинка для мужчин 11 мг, для женщин 8 мг в день. В 100 гр креветок 2,2 мг цинка. Перец повышает защитные силы организма".

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Карантин в Украине Питание Рецепты
Теги
диетолог рецепт питание карантин
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