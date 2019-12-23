Рецепты самых вкусных блюд, чтобы год Крысы удался

Стоит заранее пересмотреть меню на праздничный стол перед встречей Нового 2020 года Белой Металлической Крысы.

Если "хозяйка" года будет недовольна блюдами, то до 2021 года можно призвать неудачи, сообщает FoodOboz.

Отмечается, что под запретом блюда с говядиной и желатином (Бык дружен с Крысой), сыр с резким запахом (другие сорта приветствуются), квашеные продукты, заготовки и полуфабрикаты, крепкий алкоголь.

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Крыса любит легкую, свежую и вкусную еду, но ее должно быть в меру, чтобы не пришлось потом выбрасывать.

Так, вместо холодца и прочих сложных мясных блюд можно быстро приготовить по нашему рецепту:

А среди закусок стоит упомянуть рецепты:

Лучше выбрать простые блюда, сделать упор на салатах и десертах, все ингредиенты крошить мельче обычного, не забыть добавить побольше фруктов, овощей и орешков.

Так, предлагаем вам простые пошаговые рецепты отличных праздничных салатов:

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Напомним, ранее FoodOboz также публиковал рецепт фантастического салата со свеклой и черносливом на праздник и каждый день.

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