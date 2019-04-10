Рецепты на Пасху 2019: какие блюда включить в меню?

К одному из самых священных праздников в году осталось совсем не так много времени. Пора задуматься о том, что же подать на стол. В каждой украинской семье есть свои варианты на этот счет. Разнятся они от региона к региону и тем не менее есть одна вещь, которая их объединяет. Все блюда, традиционно, готовятся дома, особенно сама пасха.

Пройдемся по списку блюд и рецептам их приготовления:

1.Пасха.

Для теста: 1 кг. муки, 2 стакана молока, 10 желтков, 100 г. дрожжей, 200 г. сахара, 200 г. сливочного масла или маргарина, 100 г. изюма, 1/2 ч. ложки соли, 1/2 цедры лимона.

В теплом молоке с 1 ст. ложкой сахара и 3 ст. ложками муки разводим дрожжи. Когда смесь начнет бродить, влейте в посудину с мукой, добавьте перетертые с сахаром желтки, посолите и замесите. Месить нужно до появления пузырьков и тогда добавить растопленный жир, хорошо перемесить, чтобы тесто вобрало в себя жир. Далее добавляем промытый изюм, перемешиваем и ставим в теплое место, чтобы тесто подошло. Когда оно увеличиться вдвое часть выложить в форму, на дно которой нужно постелить пергамент, предварительно промазанный растительным или сливочным маслом. Форму заполняем на 1/3 и опять ставим в теплое место, чтобы тесто подошло. После того как форма заполниться полностью верх пасхи покрыть желтком и выпекать в духовке при температуре 90-200°С на протяжении 45 минут.

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2. Домашняя колбаса.

Полужирную свинину и говядину пропускаем через мясорубку, добавляем соль, перец чеснок, перемешиваем и оставляем в холодильнике на 3-4 часа. Далее начиняем кишки, которые предварительно хорошо вымыты и очищены. Колбасы жарятся на смальце, а затем запекаются в духовке. Специи добавляются по вкусу.

3. Шпондер.

Длинный кусок шпондера хорошо посолить, поперчить и оставить на ночь в гусятнице. Утром довести до кипения в собственном соку, который образовался. При необходимости добавить немного воды. После того как закипит дать ему остыть. Когда шпондер остынет начинить его зубчиками чеснока и посыпать приправами. Шпондер нужно замотать в фольгу и выпекать в духовке при небольшой температуре на протяжении часа. Затем оставить остывать в холодильнике, не снимая при этом фольгу.

4. Полендвица.

Длинный кусок говяжьей вырезки посолить и поперчить. Оставить в гусятнице на одну ночь. Ножом сделать продольные отверстия и вставить туда зубчики чеснока. Добавить немного воды и поставить гусятницу на малый огонь на полтора часа. Довести до готовности в духовке (крышку с гусятницы снять) и охладить.

5. Хрен со свёклой.

Отварить свёклу, почистить и потереть на мелкой терке с хреном. Добавить уксус, соль и сахар по вкусу и все перемешать. Подавать к мясным блюдам.

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