Рецепты изумительных слоеных салатов на Новый год 2020

Новогодний стол трудно себе представить без аппетитных салатов и закусок.

FoodOboz предлагает рецепты трех очень вкусных салатов, которые идеально дополнят праздничное меню.

Салат с черносливом "Береза"

Очень красивый и аппетитный мясной салат со свежими огурцами и черносливом украсит любой стол. А его особенный вкус понравится любому гурману. Как приготовить такое торжественное блюдо, читайте в нашем рецепте с видео по этой ссылке.

Салат с черносливом "Береза"

Мимоза с тунцом

Оригинальный вариант "Мимозы" с тунцом и ягодами клюквы намного вкуснее классического. Гости и близкие оценят обязательно! Рецепт этого необычайно вкусного рыбного слоеного салата доступен тут.

Мимоза с тунцом

Слоеный салат с курицей

Очень красивый и сытный салатик, который можно готовить порционно или подавать на широкой тарелке. Курица идеально сочетается с овощами, а зелень оттеняет вкус других ингредиентов. Кроме того, это блюдо не отнимет много времени, полчаса – и готово. Рецепт доступен по ссылке: Слоеный салат с курицей.

Слоеный салат с курицей

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