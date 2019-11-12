Рецепт воздушных оладий на сыворотке

Если вы хотите порадовать своих родных и близких невероятно вкусным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт приготовления воздушных оладий на сыворотке.

Не секрет, что во многих семьях очень любят готовить на завтрак оладьи. Настоящее домашнее блюдо получается невероятно вкусным, а с приготовлением оладий справится практически любая хозяйка. Тесто для оладий в большинстве случаев готовят с добавлением соды, кефира или сметаны.

Мы предлагаем вам приготовить оладии на сыворотке – более быстрый вариант, чем в случае с дрожжевым тестом. Оладии получатся по-настоящему мягкими и воздушными.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейших оладий на сыворотке по следующей ссылке.

Ранее мы делились со своими читателями рецептом приготовления оладий на воде.

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