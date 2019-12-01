Рецепт восхитительной утки по-французски

Очень вкусная и ароматна утка по-французски – прекрасное блюдо для любого праздничного стола.

Такая утка фаршируется рисом, апельсинами и яблоками.

Кроме этого, незаменимым будет определенный набор специй, который придаст готовой птице незабываемый аппетитный аромат.

О том, как правильно нафаршировать птицу и приготовить это блюдо, читайте в нашем пошаговом рецепте с видео по следующей ссылке: Утка, фаршированная по-французски.

Утка, фаршированная по-французски

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