Рецепт восхитительной утки по-французски

Очень вкусная и ароматна утка по-французски – прекрасное блюдо для любого праздничного стола.
Такая утка фаршируется рисом, апельсинами и яблоками.
Кроме этого, незаменимым будет определенный набор специй, который придаст готовой птице незабываемый аппетитный аромат.
О том, как правильно нафаршировать птицу и приготовить это блюдо, читайте в нашем пошаговом рецепте с видео по следующей ссылке: Утка, фаршированная по-французски.
Утка, фаршированная по-французски
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