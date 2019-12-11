Рецепт восхитительной тушеной рыбы с овощами

Вкусная ароматная рыба, приготовленная в глубокой сковороде с овощами – идеальный обед и ужин.

Приготовить такое блюдо проще простого, при этом оно получается диетическим, полезным, и самое главное – очень вкусным.

Кроме рыбы, нам понадобится набор из разных овощей и пряная приправа.

Как приготовить такое блюдо, читайте в детальном рецепте от FoodOboz по ссылке: Рыба с овощами на сковороде.

Рыба с овощами на сковороде

Читайте также:

Самый лучший рецепт салата "Мимоза" с фото.

Пальчики оближешь! Невероятно вкусный пирог с плавленым сырком.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!