Рецепт восхитительной тушеной рыбы с овощами

Вкусная ароматная рыба, приготовленная в глубокой сковороде с овощами – идеальный обед и ужин.
Приготовить такое блюдо проще простого, при этом оно получается диетическим, полезным, и самое главное – очень вкусным.
Кроме рыбы, нам понадобится набор из разных овощей и пряная приправа.
Как приготовить такое блюдо, читайте в детальном рецепте от FoodOboz по ссылке: Рыба с овощами на сковороде.
Рыба с овощами на сковороде
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