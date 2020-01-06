Рецепт восхитительного тертого пирога на скорую руку

Праздничный десерт в виде рассыпчатого тертого пирога с нежнейшей творожной начинкой никого не оставит равнодушным.

FoodOboz нашел лучший рецепт этого лакомства, на приготовление которого не нужно тратить много времени.

Идеальное сочетание ингредиентов делает такой пирог полноправным конкурентом чизкейка! Позаботьтесь также о том, чтобы тертого пирога получилось много, ведь его разметут со стола за считанные минуты.

Новости Рецепт вкуснейшего чизкейка без выпечки

Чтобы начинка в нашем десерте была кремовой и однородной, творог следует взбить блендером.

Детальный рецепт с видео смотрите по ссылке: Песочный тертый пирог с творогом.

Песочный тертый пирог с творогом

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