Рецепт восхитительного салата на Китайский Новый год 2020

Перед празднованием Китайского Нового года 25 января 2020 года стоит разнообразить свое меню интересными традиционными блюдами из китайской кухни.

FoodOboz предлагает приготовить теплый салат с телятиной и овощами.

Мясо составляет основу блюда, но также в него входят огурцы, перец, лук, зелень и ряд специй, которые делают салат уникальным и неповторимым.

Новости Рецепт очень вкусного блюда на Китайский Новый год 2020

Такое блюдо наверняка понравится всем любителям восточной кухни и пряной еды, при этом, на готовку необходимо всего около получаса времени.

Весь список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт приготовления теплого салата с телятиной и овощами смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал также рецепт отличных китайских пельменей, приготовить которые к Новому году Крысы в 2020 году может каждый.

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