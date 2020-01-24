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Рецепт восхитительного салата на Китайский Новый год 2020

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Перед празднованием Китайского Нового года 25 января 2020 года стоит разнообразить свое меню интересными традиционными блюдами из китайской кухни.

FoodOboz предлагает приготовить теплый салат с телятиной и овощами.

Мясо составляет основу блюда, но также в него входят огурцы, перец, лук, зелень и ряд специй, которые делают салат уникальным и неповторимым.

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Рецепт очень вкусного блюда на Китайский Новый год 2020

Такое блюдо наверняка понравится всем любителям восточной кухни и пряной еды, при этом, на готовку необходимо всего около получаса времени.

Весь список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт приготовления теплого салата с телятиной и овощами смотрите по этой ссылке.

Рецепт восхитительного салата на Китайский Новый год 2020

Напомним, ранее FoodOboz публиковал также рецепт отличных китайских пельменей, приготовить которые к Новому году Крысы в 2020 году может каждый.

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