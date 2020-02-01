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Рецепт восхитительного мясного пирога с фото

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Ярким примером незамысловатых и простых, но в то же время очень вкусных и универсальных блюд являются пироги.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительного пирога с фаршем и грибами.

Новости
Рецепт блюда из фарша, в которое невозможно не влюбиться

Заметим, что для такого блюда нужны очень простые продукты, большинство из которых наверняка уже есть на кухне, - овощи, мясной фарш, яйца, мука, немного кефира и специй.

Всего нужно около часа для получения готового горячего и очень вкусного мясного пирога, при этом, готовить его так просто, что справится даже новичок.

Список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт пирога с фаршем и грибами с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

Рецепт восхитительного мясного пирога с фото

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающего куриного сальтисона.

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