Рецепт восхитительного мясного пирога с фото

Ярким примером незамысловатых и простых, но в то же время очень вкусных и универсальных блюд являются пироги.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительного пирога с фаршем и грибами.

Заметим, что для такого блюда нужны очень простые продукты, большинство из которых наверняка уже есть на кухне, - овощи, мясной фарш, яйца, мука, немного кефира и специй.

Всего нужно около часа для получения готового горячего и очень вкусного мясного пирога, при этом, готовить его так просто, что справится даже новичок.

Список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт пирога с фаршем и грибами с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающего куриного сальтисона.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!