Рецепт восхитительного грузинского супа со свининой

Самый популярный грузинский суп – харчо – имеет много вариаций, которые очень популярны во всем мире.

FoodOboz предлагает приготовить пряный и сытный харчо на свинине по проверенному простому рецепту.

Читайте также: Самый вкусный суп с плавленым сырком

Для такого блюда понадобится приправа Хмели-Сунели (ее можно купить в любом продуктовом магазине) и грецкие орехи.

Свинину можно выбрать любую, на ваш вкус, суп выйдет очень вкусным в любом случае.

О том, как приготовить это грузинское блюдо, читайте в нашем пошаговом рецепте с видео по следующей ссылке: Харчо с рисом и свининой.

Суп харчо

Ранее FoodOboz публиковал рецепт лучших ленивых голубцов в подливе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал