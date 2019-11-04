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Рецепт восхитительного домашнего зефира

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Нежный и воздушный зефир очень легко приготовить в домашних условиях.

Такой десерт не требует усилий, а результат вас не только порадует, но и приятно удивит!

Белки для зефирной массы должны быть комнатной температуры, тогда их значительно легче взбить в пену.

Чтобы десерт получился красивого розового цвета, можно добавить ягодное варенье – из черники или смородины.

Также не забудьте про яблоки, яблочное пюре – обязательный ингредиент традиционного зефира.

О том, как приготовить эту сладость, читайте в нашем пошаговом рецепте с видео по этой ссылке: Домашний зефир.

Домашний зефир

Домашний зефир

Напомним, ранее FoodOboz писал, как приготовить пухлые оладушки на кислом молоке.

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