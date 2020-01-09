Рецепт волшебного десерта на скорую руку

Всегда есть спрос на простые и вкусные способы накормить домашних и гостей чем-то вкусненьким, в частности, десерты и выпечку.

FoodOboz предлагает оптимальный рецепт тирамису.

Отмечается, что десерт этот пришел в мировую кухню из Италии, но быстро адаптировался и приобрел популярность, - и действительно, ведь всего за полчаса можно получить превосходное сладкое блюдо на десерт, не тратя при этом много усилий или какие-то особенные продукты.

Традиционно, необходимо приготовить пару яиц, сыр, сахарную пудру, какао, кофе и печенье.

Смотрите пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт тирамису с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего чизкейка в мультиварке.

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