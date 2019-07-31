Рецепт вкусного, наваристого и ароматного супа с баклажанами

Одним из самых вкусных летних супов является суп с баклажанами.
Smak Оbozrevatel предлагает приготовить это диетическое и очень полезное сезонное блюдо по проверенному рецепту.
Ведь в баклажанах содержится клетчатка, пектины, органические кислоты, витамины, дубильные вещества. А также необходимые организму минералы – калий, кальций, железо, фосфор, магний, медь, цинк, марганец и ряд других.
Такой суп будет очень вкусным как на овощном, так и на мясном бульоне. Особенно наваристым и ароматным баклажановый суп выходит на свинине.
Кроме баклажанов нам понадобится перец, помидоры и другие овощи, а также набор специй.
О том, как быстро приготовить сытный и вкусный баклажановый суп, читайте по этой ссылке.
Суп с баклажанами
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