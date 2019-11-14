Рецепт вкусного и сытного блюда с квашеной капустой

Из квашеной капусты можно приготовить наваристый капустняк, который является важной составляющей традиционной украинской кухни.

Классический капустняк варится на жирной свинине с добавлением пшена, именно так его столетиями готовили наши предки. Во время поста вместо мяса использовали грибы.

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Капустняк на жареных или копченых свиных ребрах особенно любили запорожские козаки.

О том, как приготовить этот классический украинский суп, читайте в рецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Капустняк из квашеной капусты.

Капустняк из квашеной капусты

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