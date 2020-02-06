Рецепт вкусного и очень аппетитного блюда из картошки

Если вы хотите разнообразить ваше домашнее меню, непременно обратите внимание на рецепт вкуснейшей запеканки из картофеля.
Не секрет, что картофель является по-настоящему универсальным овощем, из которого можно приготовить как самостоятельное блюдо, так и гарнир. Мы предлагаем вам попробовать приготовить картофельную запеканку.
На первый взгляд, данное блюдо абсолютно ничем не примечательно, однако его вид и вкус действительно могут создать праздничную атмосферу на вашем семейном столе. Чаще всего в картофельную запеканку добавляют мясо и овощи, после чего она затирается сыром. Однако вы можете выбрать начинку исходя из собственных вкусовых предпочтений.
FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на подробный пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления очень вкусной запеканки из картошки по следующей ссылке.
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