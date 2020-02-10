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Рецепт вкусного грузинского блюда на романтический ужин 14 февраля

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В преддверии 14 декабря в 2020 году закономерно растет интерес к идеям вкусных блюд на романтический ужин ко Дню святого Валентина.

FoodOboz предлагает рецепт великолепного чахохбили с аджикой и вином.

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Рецепт идеального блюда на ужин на скорую руку

Отмечается, что это блюдо грузинской кухни готовится довольно просто и успешно справиться с ним может даже начинающий кулинар, при этом, получается оно невероятно вкусным и обязательно покорит Вашу половинку на праздник влюбленных.

Для приготовления чахохбили нужны: курица, немного белого сухого вина и грецких орехов, аджика, помидоры, перец, лук, ряд приправ и зелени, масло.

Смотрите правильные пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт чахохбили с аджикой и вином с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Рецепт вкусного грузинского блюда на романтический ужин 14 февраля

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт такого итальянского блюда как каннеллони с фаршем и сыром.

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