Рецепт вкусного грузинского блюда на романтический ужин 14 февраля

В преддверии 14 декабря в 2020 году закономерно растет интерес к идеям вкусных блюд на романтический ужин ко Дню святого Валентина.
FoodOboz предлагает рецепт великолепного чахохбили с аджикой и вином.
Отмечается, что это блюдо грузинской кухни готовится довольно просто и успешно справиться с ним может даже начинающий кулинар, при этом, получается оно невероятно вкусным и обязательно покорит Вашу половинку на праздник влюбленных.
Для приготовления чахохбили нужны: курица, немного белого сухого вина и грецких орехов, аджика, помидоры, перец, лук, ряд приправ и зелени, масло.
Смотрите правильные пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт чахохбили с аджикой и вином с фото процесса приготовления по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт такого итальянского блюда как каннеллони с фаршем и сыром.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!