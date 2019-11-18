Рецепт вкусного диетического блюда из капусты

Никогда не вредно добавить в рацион чуть больше витаминов и клетчатки, приготовив новое блюдо из капусты.

FoodOboz предлагает рецепт очень оригинальных голубцов по-корейски.

Новости Рецепт потрясающе вкусного блюда с фаршем

Отмечается, что по вкусу это блюдо больше похоже на салат по-корейски, чем на обычные голубцы, но как закуска оно очень удачное.

По сути, в голубцах нет ни грамма мяса, просто морковка по-корейски со специями заворачивается в капустные листы. Получается очень вкусно, необычно, и для приготовления нужно всего около 45 минут.

Смотрите весь список ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления голубцов по-корейски по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт изысканного и нежного салата из тыквы.

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