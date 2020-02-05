Рецепт вкуснейших печеночных блинов

Если вы хотите разнообразить ваше домашнее меню, непременно обратите внимание на рецепт приготовления вкуснейших печеночных блинов.

Это популярное блюдо, с приготовлением которого сталкивалась практически каждая хозяйка. Для приготовления печеночных блинов вам нужно заранее подготовить куриную печень, муку, коровье молоко, яйца и специи по вкусу. Процесс замешивания теста и выпечки самих блинов достаточно простой и не потребует значительных усилий. Всего за 30 минут вам удастся сделать основу для вашей будущей закуски.

Чтобы блины можно было подать как самостоятельное блюдо, вам также понадобится приготовить для них начинку. Для этого подготавливаем куриные яйца, майонез и плавленый сыр. Соль, зелень и чеснок добавляем исходя из вкусовых предпочтений вашей семьи.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления очень вкусных печеночных блинов по следующей ссылке.

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