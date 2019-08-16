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Рецепт вкуснейших мясных дерунов

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Обычные картофельные деруны можно разнообразить, если добавить в них мясной слой.

Таким образом из вкусного гарнира драники превращаются в полноценное блюдо, которое можно подавать с любым соусом.

Деруны с мясом имеет ряд нюансов и хитростей, которые нужно учитывать при приготовлении этого блюда.

Около 30 минут – и у вас на столе аппетитные деруны с мясной начинкой.

О том, как приготовить это блюдо читайте в детальном рецепте по ссылке: Мясные деруны.

Деруны с мясом

Деруны с мясом

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