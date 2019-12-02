Рецепт вкуснейших маринованных кабачков "Как у бабушки"

В преддверии новогодних праздников как никогда актуальны рецепты оригинальных и вкусных закусок, в частности, маринованных кабачков.
FoodOboz предлагает чудесный рецепт, как приготовить их "Как у бабушки".
Хотя с началом зимы цены на кабачки выросли и блюдо уже нельзя назвать самым бюджетным, оно все равно остается полным витаминов и достойным места на праздничном столе.
Кабачки маринуются в лимонном соке с натуральными приправами и зеленью, благодаря чему приобретают пикантный насыщенный вкус.
Весь процесс готовки занимает буквально 15 минут, после чего кабачки нужно будет оставить мариноваться.
Полный список ингредиентов и пошаговый рецепт маринованных кабачков "Как у бабушки" смотрите по этой ссылке.
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