Рецепт вкуснейших маринованных кабачков "Как у бабушки"

В преддверии новогодних праздников как никогда актуальны рецепты оригинальных и вкусных закусок, в частности, маринованных кабачков.

FoodOboz предлагает чудесный рецепт, как приготовить их "Как у бабушки".

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Хотя с началом зимы цены на кабачки выросли и блюдо уже нельзя назвать самым бюджетным, оно все равно остается полным витаминов и достойным места на праздничном столе.

Кабачки маринуются в лимонном соке с натуральными приправами и зеленью, благодаря чему приобретают пикантный насыщенный вкус.

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Весь процесс готовки занимает буквально 15 минут, после чего кабачки нужно будет оставить мариноваться.

Полный список ингредиентов и пошаговый рецепт маринованных кабачков "Как у бабушки" смотрите по этой ссылке.

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