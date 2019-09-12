Рецепт вкуснейших квашеных баклажанов с капустой

Если вы хотите порадовать вашу семью необычной закуской на зиму, непременно обратите внимание на рецепт приготовления очень вкусных квашеных баклажанов с капустой.

Не секрет, что зачастую украинки заготавливают на зиму квашеные или маринованные овощи, среди которых чаще всего квашеная капуста или консервированные помидоры. Однако на баклажаны многие не обращают внимания.

Такой подход в корне неверен – данная закуска в процессе брожения обретает невероятный кисло-сладкий вкус.

Вы можете подать к столу баклажаны с капустой как с вареным картофелем, так и с множеством мясных блюд.

OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам ознакомиться с пошаговым рецептом приготовления вкуснейших квашеных баклажанов с капустой по следующей ссылке.

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