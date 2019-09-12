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Рецепт вкуснейших квашеных баклажанов с капустой

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Если вы хотите порадовать вашу семью необычной закуской на зиму, непременно обратите внимание на рецепт приготовления очень вкусных квашеных баклажанов с капустой.

Рецепт вкуснейших квашеных баклажанов с капустой

Не секрет, что зачастую украинки заготавливают на зиму квашеные или маринованные овощи, среди которых чаще всего квашеная капуста или консервированные помидоры. Однако на баклажаны многие не обращают внимания.

Такой подход в корне неверен – данная закуска в процессе брожения обретает невероятный кисло-сладкий вкус.

Вы можете подать к столу баклажаны с капустой как с вареным картофелем, так и с множеством мясных блюд.

OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам ознакомиться с пошаговым рецептом приготовления вкуснейших квашеных баклажанов с капустой по следующей ссылке.

Ранее мы рассказывали своим читателям, как приготовить оригинальное азербайджанское блюдо с баклажанами.

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