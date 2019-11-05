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Рецепт вкуснейших картофельных зраз с капустой

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В рационе любой семьи без исключения круглый год актуальны простые и полезные блюда из капусты.

FoodOboz предлагает рецепт вкуснейших капустно-картофельных зраз.

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Заметим, что часто зразы готовят с мясом, но при добавлении вместо него обычной белокочанной капусты блюдо получается более легким, имеет больше клетчатки и меньше калорий.

Традиционное украинское блюдо готовится довольно быстро и просто, любой новичок в кулинарии сможет приготовить зразы на всю семью, не потратив суммарно и часа времени.

Смотрите ингредиенты и подробный рецепт приготовления картофельных зраз с капустой тут.

Рецепт вкуснейших картофельных зраз с капустой

Смотрите еще на FoodOboz рецепт потрясающе вкусного итальянского супа с цветной капустой.

Кроме того, обратите внимание на рецепт, как приготовить невероятный воздушный пирог с капустой.

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