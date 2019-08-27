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Рецепт вкуснейших драников из яблок

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Порадовать своих родных и близких вы можете при помощи приготовления совершенно необычных драников из яблок.

Классический рецепт данного блюда предполагает приготовление драников из картофеля, однако мы предлагаем сделать их из яблок. Такие драники готовятся всего 10 минут – мякоть самого фрукта намного легче натереть на терке, а яблоко, в отличие от картофеля, чистить вовсе не обязательно.

Рецепт вкуснейших драников из яблок

Яблоко не просто заменит картофель – фрукт превратит блюдо во вкуснейший десерт, который вы можете подавать к холодным и горячим напиткам.

OBOZREVATEL. Smak рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления очень вкусных драников из яблока по следующей ссылке.

Ранее мы рассказывали своим читателям, как приготовить вкуснейшие драники по белорусскому рецепту.

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