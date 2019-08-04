Рецепт вкуснейших драников из кабачков

Если приготовить такое привычное блюдо как драники не из картошки, а из кабачков, то получится супер вкусно!

Такую закуску сделать очень легко, главное выбрать молодые, свежие, упругие кабачки и правильно приготовить из них тесто.

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Особенностью рецепта является то, что к кабачковой массе следует добавить мелко порубленную зелень, тогда готовое блюдо будет не просто нежным и сытным, а также очень ароматным.

Важно помнить, что после измельчения кабачка следует дать стечь лишней жидкости. Так не придется добавлять в тесто для кабачковых драников лишнюю муку.

О том, как приготовить это чудесное сезонное блюдо, читайте по ссылке: Драники из кабачков.

Драники из кабачков

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