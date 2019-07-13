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Рецепт вкуснейшей жареной говядины с картошечкой на сковороде

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Пожалуй, картошка с жареной говядиной на сковороде является одним из наиболее популярных блюд, однако его приготовление требует соблюдения определенных правил.

В процессе приготовления жареной говядины с картошкой нужно добиться того, чтобы мясо получилось как можно более сочным и ароматным – для этого используют специальные технологии приготовления и добавляют специи.

Употреблять в пищу мясо с картошкой можно как на обед, так и на ужин. По желанию можно добавить зелень.

Рецепт вкуснейшей жареной говядины с картошечкой на сковороде

Подробный пошаговый рецепт с необходимыми ингредиентами читайте по этой ссылке.

Напомним, ранее известный кулинар Алик Мкртчян рассказал о том, как правильно выбрать говядину и каким образом можно использовать это мясо в процессе приготовления блюд.

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