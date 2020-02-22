Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт вкуснейшей запеченной картошки "Кумпир" по-турецки

781
Читать материал на украинском

Способов запекания картофеля очень много, но один из самых удачных изобрели в Турции.

Для тех, кто еще не пробовал картофель "Кумпир", этот рецепт будет настоящим открытием.

В Турции печеный картофель с разными начинками называется Kumpir, и является популярнейшим блюдом национальной кухни. Его любят за сытность, простоту приготовления и, конечно же, за незабываемый вкус!

Новости
Рецепт чудесного татарского блюда с мясом на обед и ужин

Картошка запекается в фольге, после чего разрезается пополам, внутреннее содержимое смешивается со сливочным маслом и с сыром. Далее в такую заготовку добавляют разнообразные начинки - маринованные огурчики, кукурузу, мясо, овощи, грибы или другие составляющие.

FoodOboz предлагает отведать традиционный "Кумпир" по рецепту, доступному по ссылке: "Картошка по-турецки".

Картошка по-турецки "Кумпир"

Картошка по-турецки "Кумпир"

Читайте также:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы