Рецепт вкуснейшей запеченной картошки "Кумпир" по-турецки

Способов запекания картофеля очень много, но один из самых удачных изобрели в Турции.

Для тех, кто еще не пробовал картофель "Кумпир", этот рецепт будет настоящим открытием.

В Турции печеный картофель с разными начинками называется Kumpir, и является популярнейшим блюдом национальной кухни. Его любят за сытность, простоту приготовления и, конечно же, за незабываемый вкус!

Новости Рецепт чудесного татарского блюда с мясом на обед и ужин

Картошка запекается в фольге, после чего разрезается пополам, внутреннее содержимое смешивается со сливочным маслом и с сыром. Далее в такую заготовку добавляют разнообразные начинки - маринованные огурчики, кукурузу, мясо, овощи, грибы или другие составляющие.

FoodOboz предлагает отведать традиционный "Кумпир" по рецепту, доступному по ссылке: "Картошка по-турецки".

Картошка по-турецки "Кумпир"

Читайте также:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!