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Рецепт вкуснейшей ватрушки, которой надо непременно угостить гостей

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Совершенно удивительным и невероятным пирогом является королевская ватрушка с изумительной сырной начинкой и вкусным тестом.

Для приготовления такой ватрушки первоначальной нужно из крошки муки, масла и какао сделать оригинальное тесто. Этот процесс не займет много времени.

Рецепт вкуснейшей ватрушки, которой надо непременно угостить гостей

После этого нужно перейти к готовке сладкой начинки, в основе которой обязательно должен быть творог.

Далее следует поместить три слоя ватрушки в форму и отправить в духовку.

Приготовление ватрушки займет чуть более часа вашего времени.

OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам ознакомиться с нашим оригинальным рецептом приготовления королевской ватрушки по следующей ссылке.

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