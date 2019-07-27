Рецепт вкуснейшей ватрушки, которой надо непременно угостить гостей

Совершенно удивительным и невероятным пирогом является королевская ватрушка с изумительной сырной начинкой и вкусным тестом.

Для приготовления такой ватрушки первоначальной нужно из крошки муки, масла и какао сделать оригинальное тесто. Этот процесс не займет много времени.

После этого нужно перейти к готовке сладкой начинки, в основе которой обязательно должен быть творог.

Далее следует поместить три слоя ватрушки в форму и отправить в духовку.

Приготовление ватрушки займет чуть более часа вашего времени.

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