Рецепт вкуснейшей ватрушки, которой надо непременно угостить гостей

Совершенно удивительным и невероятным пирогом является королевская ватрушка с изумительной сырной начинкой и вкусным тестом.
Для приготовления такой ватрушки первоначальной нужно из крошки муки, масла и какао сделать оригинальное тесто. Этот процесс не займет много времени.
После этого нужно перейти к готовке сладкой начинки, в основе которой обязательно должен быть творог.
Далее следует поместить три слоя ватрушки в форму и отправить в духовку.
Приготовление ватрушки займет чуть более часа вашего времени.
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