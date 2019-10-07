Рецепт вкуснейшей творожной запеканки с манкой

Одним из самых простых десертов является нежная творожная запеканка, полюбившаяся всем с детства.

Приготовить её очень просто, главное выбрать свежий творог небольшой жирности и не переборщить с манкой.

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Вместо изюма FoodOboz предлагает сдобрить творожную массу секретным ингредиентом, который придаст готовой запеканке незабываемый, особый вкус.

Чтобы готовое блюдо было нежным, творог нужно хорошо перемешать до получения однородной массы, а перед выпечкой дать тесту настояться около 10 минут.

О том, как приготовить этот полезный и очень вкусный десерт, читайте по следующей ссылке: Творожная запеканка с манкой.

Творожная запеканка с манкой

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