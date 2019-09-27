Рецепт вкуснейшей шарлотки с яблоками на кефире

Одним из самых быстрых и простых способов приготовления вкусного десерта для всей семьи неизменно остается шарлотка.
FoodOboz предлагает рецепт этого пирога с яблоками на кефире.
Отмечается, что классический вариант шарлотки предусматривает лишь такие базовые ингредиенты как яблоки, яйца, сахар и мука.
Однако, если приготовить пирог на кефире, тесто получается более нежным и воздушным, покрытым изумительной румяной ароматной корочкой.
Вкуснейший пирог можно приготовить менее чем за час, при этом, потребуются лишь считанные минуты непосредственных затрат времени.
Полный список продуктов и подробный рецепт приготовления шарлотки с яблоками на кефире смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего воздушного пирога с капустой.
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