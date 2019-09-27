Рецепт вкуснейшей шарлотки с яблоками на кефире

Одним из самых быстрых и простых способов приготовления вкусного десерта для всей семьи неизменно остается шарлотка.

FoodOboz предлагает рецепт этого пирога с яблоками на кефире.

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Отмечается, что классический вариант шарлотки предусматривает лишь такие базовые ингредиенты как яблоки, яйца, сахар и мука.

Однако, если приготовить пирог на кефире, тесто получается более нежным и воздушным, покрытым изумительной румяной ароматной корочкой.

Вкуснейший пирог можно приготовить менее чем за час, при этом, потребуются лишь считанные минуты непосредственных затрат времени.

Полный список продуктов и подробный рецепт приготовления шарлотки с яблоками на кефире смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего воздушного пирога с капустой.

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