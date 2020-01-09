Рецепт вкуснейшей ленивой лазаньи

Приготовить такое сложное блюдо итальянской кухни как лазанья под силу не всем, но есть рецепты, которые спасут ситуацию!

Вариант ленивой лазаньи от FoodOboz по вкусу ничем не уступает классической, зато времени на на кухонную возню нужно в разы меньше.

Предлагаем воспользоваться хитростью – вместо стандартных листов для лазаньи использовать тонкий лаваш. Он мгновенно впитает в себя соус и аромат мясной начинки, да и запечется куда быстрее.

Чтобы еще более упростить процесс, можно взять готовый мясной фарш.

Детальный рецепт этого сытного блюда читайте по ссылке: Ленивая лазанья.

Ленивая лазанья

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