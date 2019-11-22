Рецепт вкуснейшей лазаньи из блинов

Одним из самых сытных, вкусных и питательных блюд, которые можно быстро приготовить на всю семью, без сомнения является лазанья.

FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить ее из блинов.

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Очевидно, что прежде всего нужно будет приготовить блины на молоке, после чего тщательно пропитать их сырно-томатной массой, посыпать сыром и запечь.

Если знать все хитрости и нюансы, то непосредственные затраты времени на готовку составят менее получаса. Еще около получаса понадобится для запекания, при этом, готового блюда хватит, чтобы пару раз накормить среднестатистическую семью.

Полный список ингредиентов и пошаговый подробный рецепт приготовления лазаньи из блинов смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейших картофельных зраз с капустой.

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