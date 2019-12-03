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Рецепт вкуснейшей квашеной капусты с яблоками

2.1т
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Обычная квашеная капуста может стать оригинальным витаминным салатом, если добавить к ней яблоки.

Очень вкусная капуста, квашеная вместе с яблоками и морковью, удивит своим оригинальным вкусом любого гурмана!

Кроме того, такой салат богат огромным количеством незаменимых витаминов и полезных пробиотиков.

О том, как приготовить и правильно замариновать эту закуску, читайте в рецепте от FoodOboz по ссылке: Квашеная капуста с яблоками.

Квашеная капуста с яблоками

Квашеная капуста с яблоками

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