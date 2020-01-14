Рецепт вкуснейшей картошки с салом в духовке

Если вы хотите порадовать своих родных и близких очень вкусным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт приготовления картошки с салом в духовке.
Не секрет, что многие хозяйки на праздники хотят приготовить что-то новое и оригинальное, однако идеи могут упираться в бюджет или время. Поэтому, если у вас в холодильнике есть только сало и картофель, данное блюдо подойдет лучше всего.
Картошка с салом готовится легко и просто – достаточно лишь порезать два главных ингредиента и соединить их. Спустя 20-30 минут у вас получится ароматное и очень сытное блюдо.
FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на подробный пошаговый рецепт приготовления вкуснейшей картошки с салом в духовке по следующей ссылке.
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