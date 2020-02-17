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Рецепт вкуснейшей французской закуски из куриного филе

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Популярное во Франции блюдо из куриного мяса, тушеного в белом соусе называется "Фрикасе".

Такая закуска может выступать основным блюдом, подаваться с разными гарнирами и прекрасно вписывается в любое меню.

Фрикасее – от французского слова fricassée, которое переводится как — "всякая всячина". Глагол fricasser также означает "жарить, тушить". Судя по названию, основной блюда является поджаренное мясо, которое после этого тушится в подливе.

FoodOboz предлагает отведать очень вкусное фрикасе из куриного филе и грибов, которое готовится менее чем за 30 минут.

Рецепт этого традиционного блюда французской кухни доступен по ссылке: Фрикасе из курицы с грибами.

Фрикасе из курицы с грибами

Фрикасе из курицы с грибами

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