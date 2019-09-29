Рецепт вкуснейшей домашней солянки

Домашняя солянка – одно из самых вкусных первых блюд.

FoodOboz нашел рецепт простой солянки на мясе разных сортов, копченостях и ветчине.

Такой сборный суп готовится достаточно быстро, почти на скорую руку, и для него не потребуется много ингредиентов.

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О том, как приготовить очень сытную солянку с насыщенным вкусом, читайте в нашем пошаговом рецепте по ссылке: Солянка домашняя.

Солянка домашнаяя

Не забудьте при подаче добавить измельченный зубчик чеснока, дольку лимона и немного свежей зелени.

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