Рецепт вкуснейшей аджики с баклажанами

Существует уйма рецептов приготовления самых разных блюд из баклажанов, но одним из любимых всегда остается аджика.

OBOZREVATEL.Smak приводит качественные пошаговые инструкции, как приготовить этот баклажанный соус.

Стоит заметить, что по нашему рецепту аджика из баклажанов получается на удивление вкусной, ароматной и внешне аппетитной, ввиду чего ее будет очень приятно открывать длинными холодными вечерами зимой.

Естественно, аджика не может обойтись без помидоров, — это второй основной ингредиент нашего блюда. Кроме того, нужно будет еще добавить сладкого и немного острого перцев, яблок, лука и разнообразных приправ.

Полный рецепт приготовления аджики из баклажанов с фото смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт приготовления вкусной икры из баклажанов.

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