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Рецепт вкуснейшего узбекского блюда с капустой

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В течение всей зимы как никогда вовремя пополнить свой кулинарный арсенал блюдами из капусты.

FoodOboz предлагает рецепт такого восхитительного узбекского блюда как катлама.

Новости
Рецепт очень вкусного блюда из картофеля и фарша

Отмечается, что в основе приготовления этого блюда лежит капуста, мука и мясной фарш, кроме того, для вкуса нужно еще всего пару ингредиентов и специи.

Так, катлама представляет собой нечто среднее между лепешкой и мясным рулетом, не требует каких-то особенных и дорогих продуктов, ее можно легко приготовить за час и удивить с ее помощью своих домашних и гостей.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления катламы с капустой по этой ссылке.

Рецепт вкуснейшего узбекского блюда с капустой

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительного мясного пирога с фото.

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