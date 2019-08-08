Рецепт вкуснейшего супа с помидорами

Одним из самых вкусных летних супов является витаминный и ароматный суп с помидорами.

Obozrevatel Smak нашел очень простой рецепт этого полезного первого блюда, которое просто идеально подойдет для сытного обеда.

Поскольку в помидорах содержатся белки, клетчатка, пектиновые вещества, каротиноиды, органические кислоты, важный для организма витамин К, витамины группы В, и целый набор минералов - кальций, магний, железо, фосфор, кремний, йод, то помидорные блюда обязательно следует включать в рацион, если вы следите за своим здоровьем.

Детальный пошаговый рецепт такого полезного и повышающего иммунитет первого блюда читайте по следующей ссылке: Суп с помидорами.

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