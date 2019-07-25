Рецепт вкуснейшего супа с пельменями, от которого пальчики оближешь

Как правило, пельмени – это второе блюдо, но не стоит ограничивать свои кулинарные фантазии! Ведь из них можно приготовить суп.

Пельменный суп – это идеальный обеденный перекус, который может надолго насытить.

Изюминкой супа с пельменями от SmakObozrevatel является тыква: совсем немного ее кубиков по нашему рецепту – и на столе окажется яркое и необычно вкусное блюдо, способное удивить.

Кроме тыквы нам также понадобится морковь, сладкий перец, лук, картофель и специи.

О том, как приготовить это необычное блюдо читайте по ссылке: Пошаговый рецепт супа с пельменями.

Суп с пельменями

При подаче на стол порционно в каждую тарелку следует добавить зелень или сметану по своему вкусу. Приятного аппетита!

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