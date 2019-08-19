Рецепт вкуснейшего супа из кабачков

Кабачки можно не только жарить или тушить, из них также получается самый вкусный летний суп, который, несмотря на невероятный вкус, можно считать диетическим.

Obozrevatel Smak нашел рецепт полезного и витаминного крем-супа из кабачков, приготовить который не составит труда.

Этот суп относится к европейской кухне, его часто подают в ресторанах Франции, Испании, Италии. В нашей стране такой рецепт незаслуженно обходят стороной, а зря.

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В рецепте ингредиентов не много, но особый шарм этому супу придают сливки.

О том, как правильно приготовить это блюдо, читайте в детальном пошаговом рецепте: Суп-пюре из кабачков.

Суп-пюре из кабачков

Кроме того, предлагаем приготовить полезные и вкусные котлеты из кабачков.

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