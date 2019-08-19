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Рецепт вкуснейшего супа из кабачков

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Кабачки можно не только жарить или тушить, из них также получается самый вкусный летний суп, который, несмотря на невероятный вкус, можно считать диетическим.

Obozrevatel Smak нашел рецепт полезного и витаминного крем-супа из кабачков, приготовить который не составит труда.

Этот суп относится к европейской кухне, его часто подают в ресторанах Франции, Испании, Италии. В нашей стране такой рецепт незаслуженно обходят стороной, а зря.

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В рецепте ингредиентов не много, но особый шарм этому супу придают сливки.

О том, как правильно приготовить это блюдо, читайте в детальном пошаговом рецепте: Суп-пюре из кабачков.

Суп-пюре из кабачков

Суп-пюре из кабачков

Кроме того, предлагаем приготовить полезные и вкусные котлеты из кабачков.

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