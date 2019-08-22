Рецепт вкуснейшего средиземноморского салата с баклажанами

Порадовать своих родных и близких можно при помощи приготовления вкуснейшего теплого салата с баклажанами.

Не секрет, что во многих салатах определяет вкус наличие специфического ингредиента, однако существуют и такие салаты, в которых на первом месте стоит заправка. Средиземноморский салат с баклажанами относится к этому случаю – он включает в себя простые ингредиенты, а кисло-сладкий соус добавляет блюду по-настоящему особенный вкус.

Для приготовления салата нужно подготовить баклажаны, болгарский перец, помидоры, а также листья салата и петрушку. Заправку следует готовить из имбиря, меда, сока лимона, соевого соуса, черного молотого перца или оливкового масла.

Правильно приготовленный салат в совокупности со всеми его составляющими украсит ваш праздничный стол.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления необычного, но невероятно вкусного средиземноморского салата баклажанами по следующей ссылке.

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